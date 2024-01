Città 30, qualche motivo per cambiare

Il problema c’è, inutile negarlo. L’imposizione del limite generalizzato ai 30 all’ora in città sta creando disagi a ripetizione che per adesso non hanno una soluzione. Molti autobus nei primi giorni hanno registrato fino a mezz’ora di ritardo, perfino qualche ambulanza ha dovuto rallentare i tempi di marcia, i taxi se la devono vedere con le proteste dei clienti che vedono il tassametro scattare più a lungo con i relativi costi data la velocità al rallentatore. Il sindaco la prende alla larga e naturalmente prova il modo indiretto di lanciare accuse al governo. Dice che è presto per tirare le somme e sposta il dibattito sugli stipendi degli operatori dei bus e sul buco di 700 milioni del Fondo nazionale trasporti. Saranno anche aspetti meritevoli di approfondimento, ma che non c’entrano nulla con la città ai 30. Il Comune comunque fa sapere che terrà conto delle segnalazioni dei cittadini. Nessuno dei tecnici ha pensato ai disagi dei bus, delle ambulanze, dei taxi? Nessuno di loro ha valutato che l’affollamento di cantieri attuale va a sommarsi alle difficoltà di viaggiare più lentamente? L’iniziativa 30 traballa, convince poco, suscita insofferenza diffusa anche se la finalità (meno pericolo, meno incidenti) è positiva. Si rivela poco efficace il metodo generalizzato e non applicato solo nelle aree più a rischio dove effettivamente serve un giro di vite sulla velocità. Non è mai troppo tardi.

