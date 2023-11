Bologna città 30, Lepore: “Nel questionario hanno vinto i sì”

Bologna, 13 novembre 2023 – “La maggioranza delle persone che ha sottoscritto il nostro questionario si è detta favorevole al cambiamento dei propri stili di vita”, per proiettarsi verso la Città 30. "Io ho fiducia nei bolognesi, è uno dei motivi per i quali mi sono candidato a sindaco”.

Il sindaco Matteo Lepore e l'assessora alla nuova Mobilità Valentina Orioli mostrano i cartelli di Bologna Città 30

Le parole del sindaco Matteo Lepore hanno accompagnato la presentazione dei risultati del questionario sulla Città 30, già in vigore in città e che da gennaio azionerà anche il suo sistema sanzionatorio.

"Gli agenti della polizia locale si focalizzeranno sulle strade scolastiche e su quelle più a rischio”, ha puntualizzato Lepore che era in compagnia di Valentina Orioli (assessora alla Nuova Mobilità), Erika Capasso (presidente Innovazione urbana), Giovanni Ginocchini (direttore Innovazione Urbana).

È stata proprio la Fondazione Innovazione urbana ad analizzare i risultati del questionario. Hanno risposto quasi 20mila tra cittadine e cittadini (oltre 10mila lo hanno compilato integralmente), circa 1.200 hanno dato la disponibilità a diventare ambasciatrici e ambasciatori. Il piano del Comune mira a ridurre i morti sulle strada, "anche soltanto una", ha ribadito Lepore.

Con un punteggio di circa 7,1 su 10 le persone sono disposte a diversi cambiamenti di comportamento e di assetto, come girare a piedi o in bici piuttosto che con mezzi a motore. Quali le strade dove migliorare la sicurezza? Sono 17, tra cui via Saragozza, via Massarenti, via Saffi, via Toscana, via Zanardi e viale Lenin.

I cinque nuovi velox già autorizzati dalla Prefettura, infine, verranno installati entro il primo semestre del 2024, è in corso la gara per l'acquisto dei macchinari.