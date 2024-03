Città 30, Schlein promuove Lepore

"Credo che faremo pace dopo le Europee". Matteo Lepore ieri ha buttato in politica il tiro alla fune, con il ministero dei Trasporti, sulla Città 30. Un accento non nuovo, quello del sindaco, che sintetizza mesi di scontri sulla misura che ha diviso anche la città. Il Mit ha chiesto al Comune di uniformarsi entro questo mese, Palazzo d’Accursio ha la ferma convinzione di volere stare fermo. Presto sapremo. Intanto ieri Lepore è tornato a parlare di tutto il pacchettone intervenendo a una conferenza stampa da chiamata alle armi, quella organizzata dal Pd di Elly Schlein contro la riforma del Codice della strada. Teatro, la Camera dei deputati, e proprio la segretaria nazionale dem ha avuto parole di estremo supporto al provvedimento bandiera.

"Sull’attacco alle Città 30, Salvini è stato smentito anche da sindaci di destra. Come quello di Olbia e quello di Treviso – ha detto Schlein –. Quella di Bologna è una strada giusta e coraggiosa che sa di futuro". Inoltre, "il ministero nel frattempo non finanzia il trasporto pubblico locale, il governo non investe sul Tpl e pretende di sostituirsi ai sindaci per decidere dove fare le ciclabili. Quello che stanno facendo al ministero è centralizzare in modo forsennato le scelte sulle ciclabili: vorrei sapere come pensano di decidere dall’ufficio del ministro a Roma una buona mobilità ciclabile a Siracusa o a Trento".

Lepore invece ha preso altro tempo, riguardo allo strappo con il Mit. "C’è un confronto che si sta avviando nel merito per capire come applicare la direttiva del ministero. Bologna attenderà le valutazioni che faranno i sindaci insieme al ministero. Spero si possa lavorare insieme per fare le Città 30 che il ministero ha finanziato, io ho l’impressione che la questione si supererà dopo le europee". Dopodiché i numeri, con il costante confronto con il 2023. In sette settimane di Città 30 "abbiamo avuto 60 persone ferite in meno", un meno 18%, ha detto il sindaco, e "un -15% di pedoni investiti e di incidenti nelle prime 6-7 settimane, con un aumento del 30% dell’utilizzo della bicicletta". Quest’anno, ha messo in chiaro il sindaco del Pd, "incasseremo meno multe anche dagli autovelox sui 50 all’ora che abbiamo, perché le persone stanno andando più piano. Ma questa è una bellissima notizia", anche se creerà problemi di cassa. Perché le "persone collaborano, non è vero che bisogna togliere ai sindaci gli strumenti di controllo, è vero che bisogna impegnarsi". Il confronto con gli anni precedenti al 2023, come aveva già analizzato il Carlino, è abbastanza ondivago nei numeri. I numeri sono molto meno netti, in termini di miglioramento, rispetto al 2023. Anzi, negli anni pre-pandemia gli incidenti erano anche meno. Bisognerà avere un dato almeno semestrale per fare un confronto vero sugli effetti della Città 30.

pa. ros.