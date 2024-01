Città 30, semafori meno rossi. Bus agevolati sulle preferenziali. Orioli: "Il 16 niente multa-Day"

Semafori che daranno il verde, sulle preferenziali, ai bus che sono in ritardo di 2 minuti anziché di 4. Semafori che aggiungeranno lanterne per la svolta a destra, per fluidificare il traffico, e anche semafori che saranno accompagnati da pannelli elettronici che daranno i numeri di riempimento dei principali parcheggi in struttura della città, anche di quelli della stazione d’alta velocità. E’ interessante il menù, quello relativo agli interventi sugli apparecchi semaforici, che accompagnerà da martedì 16 gennaio la svolta concreta della Città 30. Anche i semafori si adatteranno ai nuovi limiti, con alcuni correttivi non banali. Per esempio, verrà migliorata la preferenziazione di quelli sulle principali linee di bus, sono oggi 67 gli apparecchi con quella funzione. Oppure, potranno andare verso lo spegnimento una parte dei semafori a chiamata, se tutti davvero andranno più piano. Inoltre, si avranno semafori sempre più a misura di persone disabili e degli utenti deboli della strada. Sull sfondo, c’è l’avvio di un periodo che sarà delicato dal punto di vista dei controlli. Per questo, il Comune con una campagna di comunicazione puntuale cerca anche la via dell’allentamento della tensione, viste le numerose polemiche. Per prima cosa, non comincerà tra qualche giorno il fuoco di fila delle multe, ha assicurato ieri Valentina Orioli.

"Sarà un controllo che si porrà in continuità con quello che è stato fatto fino a oggi – ha spiegato l’assessora alla Nuova Mobilità, in occasione della visita della stampa alla centrale semaforica di Liber Paradisus, con lei l’assessore Massimo Bugani e il dirigente Luca Bellinato della Mobilità –. Il 16 non è il giorno in cui inizieranno le multe ovunque. Abbiamo scelto il 16 proprio per evitare un po’ l’effetto del passaggio dell’anno, la paura che subito succedesse qualcosa di particolare. Il 16 mattina ci saranno come sempre pattuglie della Locale in strada che effettueranno i controlli secondo norme e consuetudini, non è previsto un momento di super controllo, un inasprimento o qualcosa di epocale". La Città 30 quindi "è soprattutto una misura culturale che dev’essere accompagnata e la nostra Polizia Locale sarà in campo per accompagnarla – ha rassicurato l’assessora –. Ci saranno in campo dei sistemi di controllo che sono quelli possibili da norma, nessun automatismo Città 30-multe". I controlli saranno effettuati "con le pattuglie, con la presenza di persone in strada. Direi che si tratta soprattutto di tararci tutti su un diverso comportamento in strada, non di avere paura delle multe".

Il Comune ha confermato che non saranno installati gli autovelox, ma che saranno impiegati i telelaser. "In qualunque luogo si effettui una rilevazione della velocità, questa è segnalata precedentemente, quindi le persone verranno avvisate prima. Il nostro problema – ha concluso Orioli – non è fare casa o fare multe indiscriminate, il tema è provare a convincerli che la città funziona meglio se andiamo tutti più piano". Tornando al sistema semaforico, "stiamo parlando di qualcosa alla più assoluta avanguardia, informazioni che pochissime città hanno e nessuna a un livello così preciso", ha sottolineato Massimo Bugani. Dalla centrale comunale vengono controllati in modo centralizzato 335 intersezioni regolate con impianto semaforico, pari all’87% delle 385 presenti in città. Per quanto riguarda i pannelli sui numeri dei parcheggi, sono 15 quelli che verranno riattivati, altri si aggiungeranno per comunicare in tempo reale quanti posti ci sono nei parcheggi VIII Agosto, via Riva di Reno, dell’Autostazione e presto anche della Stazione. Infine, grazie a un bastone ad hoc e a un’app sul cellulare, le persone non vedenti potranno ricevere informazioni sul punto in cui si trovano grazie a speciali trasponder messi sotto i percorsi tattili vicini ai semafori.

Paolo Rosato