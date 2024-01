Bologna città 30, nuovi semafori per il rispetto dei limiti: quali sono le novità

Bologna, 11 gennaio 2024 – Semafori che daranno il verde, sulle preferenziali, ai bus che sono in ritardo di 2 minuti anziché di 4, semafori che aggiungeranno lanterne per la svolta a destra, per fluidificare il traffico, e semafori che saranno accompagnati da pannelli elettronici che daranno i numeri di riempimento dei principali parcheggi in struttura della città, anche di quelli della stazione d'alta velocità.

Punto-stampa sul ruolo della Centrale di controllo semaforico nel progetto Bologna città 30. Partecipano gli assessori V.Orioli (Nuova mobilità) e M.Bugani (Innovazione digitale)

È questo il pacchetto di novità che accompagneranno, da martedì 16 gennaio, la svolta concreta della Città 30. Anche i semafori si adatteranno ai nuovi limiti, con alcuni correttivi non banali. Per esempio, verrà migliorata la preferenziazione di quelli sulle principali linee di bus, sono oggi 67 gli apparecchi con quella funzione. Oppure, potranno andare verso lo spegnimento una parte dei semafori a chiamata, se tutti davvero andranno più piano. Inoltre, si avranno semafori sempre più a misura di persone disabili e degli utenti deboli della strada.

L'assessora Valentina Orioli: "Sarà una svolta culturale, non cambierà nulla dal punto di vista sanzionatorio rispetto al lavoro ordinario della Polizia Locale". Confermato l'utilizzo di telelaser e di altri dispositivi mobili. "Ma nulla di diverso rispetto a quello che facciamo già per fare rispettare il codice della strada. Il 16 gennaio non scatterà un automatismo da Città 30 e multe", ha sottolineato la titolare della Nuova Mobilità.