Città a 30 all’ora, migliaia di no Pienone ai banchetti di Fd’I "I bolognesi non la vogliono"

di Paolo Rosato

Sarà valutato anche un ricorso al giudice amministrativo da Fratelli d’Italia, dopo che l’amministrazione comunale ha annunciato di voler partire dal primo luglio con la città a 30 all’ora. Il Tar è una delle ipotesi percorribili da Fd’I, che a Bologna ha deciso di contrastare la svolta di Palazzo d’Accursio con una raccolta firme, a Roma invece si sta muovendo con i suoi parlamentari per approfondire i possibili profili di illegittimità giuridica, come sottolinea Marco Lisei. "Il provvedimento del Comune potrebbe contrastare con quanto previsto dal secondo comma dell’articolo 142 del Codice della strada – ribadisce il senatore meloniano, ieri al banchetto di Fd’I all’incrocio d’Azeglio-Farini-Carbonesi –. Su questa proposta in città c’è un grande dissenso, e speriamo che Lepore lo capisca. Tutte le politiche affrontate da quest’amministrazione sulla mobilità sono state fallimentare. Come i velox, la Città 30 servirà soltanto a fare cassa. Stiammo approfondendo i profili giuridici di questa decisione, e ricordiamoci che nei prossimi anni a Bologna non sarà un problema andare sopra i 30 all’ora, ma andare proprio a quella velocità: con i tanti cantieri di tram, Passante e altro ancora il traffico sarà devastato".

Ieri intanto la raccolta firme di Fd’I è stata un successone: raccolte oltre 1.500 firme tra il centro e la periferia. Tante le persone a firmare in Bolognina, ma tanti i cittadini che si sono fermati anche in via d’Azeglio, a due passi dal Comune. "Con sta roba qua si blocca Bologna – fa il signor Gilberto indicando via de’ Carbonesi –, ci vogliono chiusi in casa". Alcuni chiedono spiegazioni, mentre si crea la coda. "Il Comune ha fatto una mappa colorata, senza nemmeno un elenco delle strade comprese nel limite a 30 all’ora – spiega Stefano Cavedagna, capogruppo di Fd’I in Comune, mentre è fermo con alcuni cittadini –. E’ una delibera lacunosa, si possono ancora togliere le radiali da limite dei 30. Alcune vie piccole del centro e anche della periferia, con vocazioni residenziali e con servizi, e giusto che abbiano quel limite. Ma se metti anche le strade più trafficate è una follia". Cavedagna rimarca di aver raccolto ieri "molte più firme di quante ci aspettavamo. Quasi 1.500 firme in cinque banchetti, di cui quasi 500 in quello all’angolo tra via Farini e via D’Azeglio". La raccolta firme, fa sapere Cavedagna, "proseguirà nelle prossime settimane", a cominciare da martedì e giovedì mattina, quando Fd’I sarà presente al Mercato delle Erbe. "La città dimostra in maniera chiara che non vuole assolutamente che vie come San Donato, Massarenti, Saffi, Andrea Costa ed Emilia Ponente e Levante vengano messe ai 30 chilometri orari", chiosa Fd’I in una nota.