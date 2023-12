Tempo di viaggi, le mete ’cool’ consigliate da Syusy Blady

Bologna, 18 dicembre 2023 – Natale, tempo di vacanze, tempo di viaggi. Ne parliamo oggi nel nostro podcast ‘Il Resto di Bologna’ con una vera esperta del tema. Instancabile viaggiatrice, ‘turista per caso’ in un celebre programma televisivo con Patrizio Roversi, Syusy Blady è sempre al lavoro su mille progetti.

Ora, sempre con Roversi, è impegnata con il sito ‘Italia Slow Tour’. E a Natale?

"Il Natale è un dramma – racconta – tutti ti chiedono, dove andrai a Natale? Io amo passare questo periodo in una casa a Rocca Malatina (Cesena, ndr ). E poi per qualche giorno sarò al festival dell’agriturismo Porto X, in provincia di Arezzo, dove a cavallo di Capodanno ci saranno incontri e spettacoli, un appuntamento davvero bello".

Questo Natale è però legato a un viaggio particolare per Syusy Blady, un viaggio fra l’altro adatto al periodo natalizio, per chi cerca il caldo: "A Santo Stefano su Canale Italia (canale 71 in Emilia-Romagna, ndr ) alle 19.30 andrà in onda un mio documentario su Cuba in camper, un viaggio bellissimo, pur fra le tante difficoltà che affrontano in primis i cubani. Abbiamo visto la vera Cuba".

Un modo di viaggiare originale, il mezzo cambia anche la prospettiva: "C’è un italiano che affitta i camper ed è un modo davvero particolare per viaggiare. Noi siamo andati nella verdissima valle di Vinales e a Cayo Jutìas, una baia frequentata dai cubani". E se dovesse consigliare un viaggio a breve raggio ai nostri lettori? "I mercatini di Natale sono ovviamente un must".

