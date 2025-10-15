Città delle donne al via. Ecco la terza edizione

Talk, workshop, passeggiate culturali, reading, concerti, degustazioni e proiezioni per la terza edizione della Città delle donne, rassegna "femminista, intersezionale e transculturale" ideata e curata dall’associazione Spostamenti, Open Group e Fondazione Barberini. Tra gli oltre 40 ospiti, la vicesindaca di Bologna Emily Clancy, la politica e giornalista Luciana Castellina, la professoressa attivista canadese Leslie Kern e l’illustratrice Shannice Alogaga, autrice del manifesto ispirato a Gentile Budrioli, astrologa ed erborista bolognese, vissuta alla fine del XV secolo e arsa al rogo come strega nel 1498. Dopo aver esplorato, nel 2024, il tema delle periferie (geografiche e sociali), l’edizione 2025 compie un ulteriore passo avanti.

"Il cuore della manifestazione sarà l’intersezionalità transculturale, intesa come terreno di confronto e di alleanze tra donne provenienti da contesti e culture diverse", spiega la direttrice artistica Laura Gramuglia. "L’obiettivo sarà di superare i limiti di un femminismo esclusivamente occidentale e aprire spazi di dialogo capaci di accogliere biografie, vissuti ed esperienze plurali, in vista della costruzione di una città realmente accessibile e aperta a prospettive culturali differenti", prosegue. Appuntamento, dunque, domani alle 16.15, in Sala Tassinari per l’apertura del festival con la consigliera regionale Simona Lembi, Annalisa Casino, presidente Commissione Pari Opportunità Legacoop nazionale, in dialogo con Shannice Alogaga. Alle 17 lezione aperta di Marie Moise, docente di studi di genere e decoloniali dal titolo "Dall’esperienza transculturale all’elaborazione intersezionale: geografie del presente". A seguire passeggiata tra storia, arte e maldicenze dal titolo "Caccia alle streghe: Gentile Budrioli e le altre", guidata dallo scrittore Roberto Colombari. Alle 18.15 presentazione del libro "Religioni e prostituzione" con le curatrici Paola Cavallari, Dovanna Lupi e Grazia Villa. Venerdì gli appuntamenti si spostano alla Fondazione Barberini (via Mentana), mentre sabato si torna a Palazzo D’Accursio per la proiezione alle 14 del video esclusivo per "La città delle donne" della studiosa Leslie Kern. Quattro i workshop (iscrizione gratuita su Eventbrite) e numerosi eventi off tra concerti, dj set e proiezione al cinema Arlecchino della pellicola "Sulle sue spalle" di Alexandria Bombach (lunedì). "Questa edizione contribuisce a costruire un punto di vista – sottolinea Clancy –. L’idea è proprio di rovesciare lo schema, il festival lo fa molto bene toccando davvero tutti gli argomenti dall’urbanistica alla cultura".