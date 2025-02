Città dell’olio, l’oro extravergine di Tomba

Una targa al parco 2 Agosto, sotto al Comune, e un importante ‘patto’ quello stretto ieri mattina nelle sale di piazza Bracci. San Lazzaro entra nell’associazione nazionale Città dell’Olio. Presenti la sindaca, Marilena Pillati, l’assessore al marketing territoriale e promozione del territorio, Juri Guidi, il presidente dell’Associazione nazionale Città dell’Olio, Michele Sonnessa, il direttore generale dell’Associazione nazionale Città dell’Olio, Antonio Balenzano, e i rappresentanti dei produttori locali di olio.

"Sul nostro territorio ci sono produttori che già oggi sono in grado di garantire un’offerta di alta qualità, come testimonia la loro presenza all’interno della Rete di Imprese Olio Extra vergine di oliva Colli di Bologna che ha già avuto il riconoscimento di Denominazione Comunale d’Origine (De.Co.) e sta per ottenere quella IGP – ha spiegato Juri Guidi –. Entrare nell’Associazione nazionale Città dell’Olio ci permette di valorizzare al meglio i loro prodotti e integrarli in una rete di cui fanno parte anche altre realtà locali a noi vicine, come Imola e Castel San Pietro, nell’ottica di promuovere sempre di più il Parco dei Gessi, già Patrimonio Unesco, e che crediamo valga la pena di far conoscere anche per gli ottimi oli che produce".

"Ringrazio la sindaca e l’amministrazione di San Lazzaro per aver aderito alla nostra Rete – ha sottolineato Sonnessa –. Entrare a far parte dell’Associazione nazionale Città dell’Olio vuol dire condividere i valori legati alla civiltà olivicola: identità, cultura e territorio, tenere a cuore il futuro dell’olivicoltura, credere nel progetto della creazione di vere e proprie Comunità dell’Olio, dare supporto a produttori locali, ristoratori, operatori turistici attraverso la partecipazione alle tante iniziative come la Camminata tra gli Olivi, la Merenda nell’Oliveta, la Carta degli Oli, che mettiamo in campo per promuovere l’olio EVO, il territorio e le sue bellezze. Ma significa anche impegnarsi nel combattere l’abbandono olivicolo, incentivare l’agricoltura sociale, investire sull’oleoturismo e sulla formazione".

Attualmente sono cinque i produttori di olio presenti sul territorio di San Lazzaro di Savena: Azienda Agricola Bonazza, Corte dell’Abbadessa, Fattoria Belvedere, Tenuta Santa Cecilia, 1997 Società Agricola. Al termine della conferenza stampa è stata scoperta una targa collocata all’ingresso del Parco 2 Agosto che qualifica San Lazzaro come Città dell’Olio assieme al campione di sci Alberto Tomba, anche lui produttore di olio a San Lazzaro.

Zoe Pederzini