Città di Varese, il Coni decide il destino dei biancorossi

Il colpo è stato duro.

Ma per ripartire dalla serie D, il Città di Varese non vuole lasciare alcunchè di intentato. La società ha inftti reso noto di voler inoltrare "la domanda di iscrizione come società non avente diritto grazie alla deroga concessa".

Antonio Rosati, per conto della società, spiega che il Cdv desidera prima di tutto vedere le motivazioni che hanno indotto il Coni a dare ragione alla Folgore Caratese. Tutto è partito dalla vicenda della sfida playout dello scorso maggio tra brianzoli e biancorossi in cui questi ultimi avevano sporto reclamo per le porte troppo basse rispetto al Regolamento.

Intanto Rosati lancia rassicurazioni alla tifoseria scossa per questo repentino cambio di scenario che spinge il Cdv in Eccellenza. "Il progetto Varese - spiega - è radicato dalle fondamenta, strutture e settore giovanile avanti a tutto e non sarà quindi di certo la categoria della nostra prima squadra a cambiarlo".

Se dovesse essere confermata l’assegnazione del Cdv alla quinta serie, conclude il dirigente dei biancorossi, "vorrà dire che avremo l’opportunità di dare più spazio ai nostri tanti validi giovani".

Insomma Varese, come altrte piazze lombarde, attende di conoscere il suo destino.

Cristiano Comelli