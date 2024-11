Città e provincia, i dati degli incidenti. Nel 2024 tre vittime tra i ciclisti

Nel 2024 sono deceduti tre ciclisti sul territorio della città metropolitana. Questo il dato aggiornato a ieri registrato dall’Osservatorio regionale per l’educazione alla sicurezza stradale. L’anno scorso i morti in bici a Bologna sono stati quattro. I motociclisti deceduti sono aumentati (da 11 del 2023 a 15 nel 2024), questo il dato più grave. Si nota invece una forte diminuzione per quanto riguarda i decessi degli automobilisti (da 27 del 2023 a 17 del 2024), mentre i pedoni uccisi quest’anno sono due, contro i 12 nel 2023. "Un abbassamento incredibile, questo è un dato molto positivo – commenta Mauro Sorbi, presidente dell’Osservatorio –, considerando anche i tanti cantieri spuntati in città, la mobilità è cambiata. Si sono quadruplicati i tempi per raggiungere i posti, di conseguenza cala la velocità dei veicoli e diminuiscono gli incidenti stradali". In totale, le vittime di incidenti (di ogni tipo, compresi i pedoni) sono state 39 quest’anno, nel 2023 sono state 56. Una curiosità: Bologna registra una percentuale alta, del 34%, per quanto riguarda le uscite autonome. Questa la fotografia restituita dai dati – provvisori – elaborati dall’Osservatorio. La causa principale di incidenti stradali è la distrazione. "Lo ha certificato l’Istat, putroppo, proprio la settimana scorsa – spiega Sorbi –. La seconda causa è il mancato rispetto della precedenza, la terza il connubio tra velocità e distrazione sulle strade extraurbane, dove c’è da lavorare molto sulla manutenzione della illuminazione e della cartellonistica stradale".

In città, invece, gli incidenti che coinvolgono pedoni e ciclisti sono dovuti di solito proprio alla distrazione sia per il cellulare sia per pensieri mentre si guida: "Di recente, in una call con le forze dell’ordine e con una psicologa del traffico, si è visto che il Covid ha cambiato in peggio la condotta di quando si è alla guida, c’è un forte nervosismo, il continuo guardare il navigatore, l’uso della sigaretta elettronica, e così via – sottolinea Sorbi –. Ben venga dunque il nuovo codice della strada, con ritiro della patente la prima volta che si viene trovati con il telefonino in mano, lo stesso vale per la stretta sull’alcol". Per quanto riguarda le bici, è stato stabilito che i veicoli devono stare a un metro e mezzo di distanza dal ciclista e "finalmente, dopo centinaia di telefonate e feriti, si è arrivati a una targhetta e caschi per i monopattini. Un’osservazione: la prevenzione si fa molto con la presenza delle polizia locali su strada, che è richiesta da tantissimi cittadini". Le principali associazioni dei familiari delle vittime sulla strada, con quelle ambientaliste e per la mobilità sostenibile e alcune organizzazioni sindacali, bocciano invece il nuovo codice stradale: "Riforma sbagliata".

Chiara Gabrielli