Città e provincia, l’onda cresce: "Tanti turisti chiedono del Bologna"

"Le dirò, entrano in negozio diversi stranieri, europei ma anche extra continentali, e, nell’ultimo anno e mezzo, ci siamo trovati spesso a chiacchierare con loro sui successi del Bologna. Questo per dirle quanto conti la ribalta internazionale...". Riccardo Roversi è nipote di Giorgio, titolare del negozio di antiquariato Nostalgia, in Strada Maggiore a Bologna, e insieme al fratello aiuta il nonno nella gestione della storica attività.

Per l’adesione a ’Fino alla fine, forza Bologna’, iniziativa Ascom per trascinare i rossoblù in Europa anche quest’anno, hanno addobbato la vetrina con i cimeli di famiglia, tra cui "la bandiera che celebra lo scudetto del Bologna, realizzata a mano dalla mia bisnonna, cuffie, sciarpe e cravatte, rubini e zaffiri per richiamare il blu e il rosso, gioielli d’epoca che vendiamo in scatoline rossoblù", osserva Roversi.

In attesa della prima semifinale di Coppa Italia, che si giocherà stasera a Empoli (ore 21), il terzo posto è a un passo e l’entusiasmo è alle stelle.

Dalla città alla provincia, con il negozio ’Fiori e piante Lidia’, in via Provinciale 32, nel Comune di Valsamoggia, che sprizza energia con ombrellini, festoni e luci rossoblù, visibili anche di sera.

"Io lo faccio molto per me, che sono una grande appassionata, ma anche per i miei clienti che sono quasi tutti tifosi rossoblù. Il momento del Bologna? Meglio di così non si può sperare, va benissimo", osserva Lidia Cremonini, la titolare.

Fatto sta che la schiera di attività che hanno aderito alla campagna lanciata da Confcommercio Ascom, Vetrine rossoblù. La rappresentazione quotidiana, si potrebbe anche dire, dell’affetto delle attività bolognese, così come di tutta la cittadinanza, nei confronti della squadra di mister Vincenzo Italiano.

La chiamata a rivestire di colori rossoblù, fra tradizione e creatività, è iniziata l’anno scorso, quando per la prima volta si è intravisto il sogno Champions League. Ma, quest’anno che la squadra è di nuovo in corsa per una competizione europea, tutta la città metropolitana è tornata a far sentire la propria vicinanza, come stiamo raccontando su queste pagine. La corsa per sostenere la squadra è appena iniziata.

a.bo.