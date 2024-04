Città green, via Canova diventa un viale alberato

Un polmone verde sempre più ampio quello che l’amministrazione comunale, intervento dopo intervento, sta creando a San Lazzaro. Tra gli ultimi lavori figura il viale alberato di via Canova che è al centro di un progetto di importante riqualificazione ambientale. Gli interventi, che sono iniziati nei giorni scorsi, si basano su una strategia pensata per aumentare la biodiversità, contrastare i cambiamenti climatici e favorire la diminuzione degli inquinanti e il miglioramento della qualità dell’aria, che il Comune sta seguendo già da diversi anni. L’obiettivo di questo progetto è quello di favorire una maggiore infiltrazione delle acque nel terreno, desigillando e creando trincee drenanti e aiuole della pioggia. L’area individuata, ha infatti una valenza rilevante in termini di centralità urbana, essendo collocata su un’importante arteria di collegamento e in prossimità di poli di aggregazione quali il Museo Donini, le scuole d’Infanzia Canova, la palestra Rodriguez e l’area sportiva del Parco della Resistenza. Nell’ambito dell’intervento verranno inoltre migliorate le condizioni degli apparati radicali dei tigli che compongono il viale alberato di via Canova, allargando lo spazio verde dell’aiuola, desigillando complessivamente 240 metri quadri di asfalto.

Per migliorare le connessioni ecologiche verranno inoltre realizzate nuove aiuole con piante mellifere e saranno piantati tre nuovi tigli. L’intervento si aggiunge ad altri lavori effettuati dal Comune nei parchi urbani: particolare attenzione, oltre agli aspetti naturalistici è stata riservata anche alle aree gioco. Nuovi giochi per i bambini sono stati installati in via Bugamelli, mentre al parco della Pace è stata realizzata un’area per i ragazzi dedicata al Calistenics.

"Attraverso una gestione del verde attenta ai valori della biodiversità e alla rigenerazione la qualità dell’ambiente e quindi anche il benessere delle persone migliora notevolmente - sostiene l’assessore all’Ambiente Beatrice Grasselli (nella foto con Benedetta Simon) - . Gli investimenti che stiamo facendo hanno l’obiettivo di mitigare concretamente gli effetti dei cambiamenti climatici e di prevenire attraverso il verde molte problematiche legate alle ondate di calore".

Zoe Pederzini