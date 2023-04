Città in lutto per Golfieri

Ha provocato un’ondata di autentico cordoglio la notizia della morte di Valter Golfieri, l’imprenditore di Osteria Grande di 72 anni morto l’altra mattina a Massa Lombarda. In bicicletta (aveva partecipato a un raduno con diversi amici) è finito contro una Mercedes che proveniva dalla direzione opposta. Il sindaco Tinti ha affidato il suo ricordo a un post pubblicato sulla pagina Facebook di Golfieri, che aveva fondato ed era tuttora direttore generale della Cablotech di Osteria Grande. "Valter era prima di tutto un uomo buono, generoso e attento – scrive Tinti – . Ha tirato su famiglia e impresa a Osteria Grande e per questa comunità era importante, in prima fila sempre. Aveva la passione della bicicletta, del ciclismo con il team di ragazzi under 23 che sponsorizzava, la Cablotech Biotraining Cycling Team. Un’altra perdita profonda per Osteria Grande, per il suo essere e sperare! – aggiunge il sindaco – Ai suoi figli e sua moglie a tutti i suoi dipendenti e ai suoi ragazzi del ciclismo e collaboratori vanno le condoglianze più profonde. Ci mancherai anche tu Valter! Per te saremo sulla strada a pedalare per la nostra comunità. Il mio personale e amichevole cordoglio alla famiglia.