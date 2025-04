Città insicura, percezione diffusa

Chiariamo subito un concetto. Se Bologna è considerata una città dove manca sicurezza il governo centrale non c’entra nulla. Anzi. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha recentemente disposto un rinforzo di agenti di polizia proprio su Bologna. Certa sinistra si agita di continuo per cercare un appiglio che sul piano della sicurezza e dell’ordine pubblico gli consenta di scaricare le colpe sul governo. Operazione difficile perchè se in città c’è disagio non può essere direttamente il governo centrale a trovare un rimedio. Certamente al di là dei dati oggettivi c’è una percezione di insicurezza diffusa. E quindi è necessario ridare fiducia ai bolognesi che già hanno a che fare con le difficoltà legate alla concomitanza dei cantieri che imbrigliano la viabilità di mezzi privati e autobus. Al di là delle operazioni delle forze dell’ordine certamente un modello che funziona è quello di Piazza XX settembre, tempo fa un punto critico e ora rivitalizzata con spazi pubblici e iniziative. Sul centro storico è però necessario dare un giro di vite contro spaccio di droga, rapine e furti. Idem sulla devianza giovanile, aspetto questo sottolineato dal questore Antonio Sbordone durante la festa della polizia. Sul contrasto agli stupefacenti i risultati ci sono, ma non si può rallentare perchè i professionisti del settore non si fermano mai.

