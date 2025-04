Città medaglia d’oro. Ecco i nuovi cartelli

Oggi a Casalecchio in occasione dell’80° anniversario della Liberazione, saranno inaugurati i nuovi cartelli stradali all’ingresso della città che, insieme alla denominazione del Comune riportano la dicitura di ‘Città Medaglia d’oro al Merito civile’. Nei giorni scorsi le nuove targhe sono state collocate nei principali assi di scorrimento e di accesso al territorio comunale: sull’Asse attrezzato, sia in direzione di Zola che in direzione Bologna. Poi sulla Porrettana a San Biagio e al quartiere Croce e infine lungo la Bazzanese in zona Ceretolo-Riale. Ed è qui che oggi alle 10 gli amministratori comunali inaugureranno simbolicamente la nuova cartellonistica.