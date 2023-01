Città metropolitana in tilt La protesta dei dipendenti

"Se si condivide l’utilità di un dialogo diretto, non può quindi non essere altrettanto evidente

l’importanza di tempi stretti per l’avvio dello stesso. Restiamo quindi in attesa di una sua proposta di incontro quanto prima". I delegati sindacali della Città metropolitana di Bologna chiedono così al loro sindaco, Matteo Lepore, di passare dalle parole ai fatti dopo aver ricevuto un sua lettera in cui parla della possibilità di "confrontarsi direttamente per chiarire meglio e approfondire le scelte organizzative in corso" a Palazzo Malvezzi. Cioè quelle che oggi hanno portato i dipendenti a manifestare in assemblea prima sotto le finestre del Comune e poi direttamente in Consiglio comunale, con bandiere e fischietti. Diversi i nodi dello scontro, dallo smart working alla manutenzione strade. È servito l’intervento di Sergio Lo Giudice, Capo di gabinetto della Città Metropolitana.

Lepore però suggerisce di aprire un tavolo solo dopo le azioni di sciopero "per non interferire". La Rsu di Palazzo Malvezzi gli dice invece che non c’è tempo da perdere: "A fronte di uno stato di agitazione di tutto il personale in corso da sei mesi e vista l’importanza delle questioni alla base dello stesso, dispiace trovarci nella necessità di sottolinearne l’urgenza". Nel frattempo i delegati rivendicano e legittimano le azioni di protesta. "Sono un mezzo che abbiamo fino all’ultimo provato ad evitare, e non certo un fine. Un mezzo per rimettere al centro il valore del lavoro e rimettere a valore lavoratrici e lavoratori della Città metropolitana che, nonostante tutto (aumento dei carichi di lavoro, quadro gestionale confuso), cercano comunque di svolgere le proprie mansioni". Ai lavoratori di Palazzo Malvezzi manda la sua "totale solidarietà" Matteo Di Benedetto (Lega). "La sinistra si è dimenticata di loro, ignorando di conseguenza larghe parti della provincia, ora abbandonate a loro stesse".