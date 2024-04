Città sempre più green. Aumentano gli alberi

Nell’ultima seduta di giunta il vicesindaco e assessore all’Ambiente, Luca De Paoli, ha presentato il bilancio arboreo comunale 2019 – 2024. Ne è emerso che cresce il numero di alberi messi a dimora e anche le aree verdi pubbliche. Il comune conta attualmente oltre 4mila alberi, il bagolaro è l’albero più diffuso, ma c’è anche una farnia monumentale nel parco di Villa Salina. "La forestazione urbana – dice De Paoli - nasce con l’obiettivo di ricostituire un equilibrio tra le risorse naturali e lo sviluppo urbano. Lo scopo è quello di migliorare la qualità della vita dei cittadini riportando il verde nelle aree urbane, periurbane ed extraurbane delle città". A fronte di 242 alberi abbattuti nel corso del mandato 2019 - 2024 si sono piantati 1739 nuovi alberi; mentre per i 564 bimbi nati nel quinquennio sono stati piantati 1600 alberi. Su un totale di 108 varietà censite sul territorio, quelle presenti in maggiori quantità sono il bagolaro (541 alberi), il tiglio (503), l’acero campestre (446), il pioppo cipressino (365), il frassino (184). Nell’ambito urbano dagli 891.502 metri quadri di aree verde pubblico a gestione comunale del bilancio arboreo 2014 - 2019, la manutenzione delle aree verdi si è consolidata su una estensione di circa 909.450 metri quadri nel bilancio odierno (+17.948 metri quadri); a cui vanno aggiunte le vaste aree golenali del Reno e del Navile.

"Il numero totale degli alberi censiti ad inizio 2024 – aggiunge De Paoli - ha raggiunto 4.303 unità, l’attività è in corso e proseguirà nei prossimi anni. Nella località Primo Maggio, all’interno del parco di Villa Salina, si trova uno splendido esemplare di Quercus Robur L., comunemente denominata farnia, che per età e dimensioni, pregio paesaggistico, storico e culturale è stata inserita fra gli alberi monumentali dell’Emilia Romagna: quasi 6 metri di circonferenza per 36 metri di altezza".

p.l.t.