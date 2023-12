Città trenta con proroga . Che gentile..

Gennasi

TRAM

Stop della Soprintendenza per il Pnrr alla linea Via dei Mille-Corticella. Motivo, il vincolo paesaggistico che insiste sulla zona Ippodromo-Canale Navile. Il Comune minimizza, la gente stupisce: mai visto un veicolo fermarsi col Verde.

LA GARISENDIADE

Una certezza e una speranza. La prima, in via San Vitale in futuro transiteranno solo bus di piccola taglia (e fin qui…). La seconda, nella raccolta di fondi in atto Palazzo d’Accursio conta di incassare quattro milioni. Se son rose, serviranno.

IL TRAPPER

Il sindacato di polizia Siulp ha proposto alle autorità di chiudere i social del ventiduenne Medy Cartier, salito di recente alla ribalta grazie al concerto abusivo al Gran Reno e all’inappuntabile comportamento esibito al cospetto degli agenti di una Volante ("vi umilio"). Basso profilo.

I TRUFFATORI

Mano pesante dei giudici contro una banda di napoletani e lucchesi che imperversava nell’area di servizio Sillaro, sulla A14. Sedici condanne, fino a 13 anni di reclusione. Per chi suona la campanella.

DEHORS

Il Tar ha bocciato il Comune, per la seconda volta, nella querelle delle Sette Chiese, accogliendo i ricorsi di due locali contro il taglio dei tavolini all’aperto, applicato solo nella parte sinistra di piazza Santo Stefano. Una scelta "del tutto illogica, contraddittoria e fonte di disparità di trattamento". Infelice, per giunta.

BESTIE

Il giorno della Vigilia, all’esterno della Certosa, un piccolo cartello scritto a mano avvertiva i proprietari di cani che qualcuno aveva seminato polpette avvelenate nell’area del cimitero. È proprio vero: l’erba cattiva non muore mai.

MINISTRO E TIFOSO

Giovedì, all’inaugurazione del nuovo ponte Leonardo da Vinci, a Sasso, il milanista Salvini ha risposto così al sindaco Parmeggiani, che proponeva di intitolare l’opera a Marconi: "Va benissimo, così come andrebbe bene anche Zirkzee, visto quello di cui è stato capace ieri sera contro l’Inter". Vecchio cuore rossoblunero.