Città turistica, ma servono servizi migliori

Eh sì, nella città che vuole essere sempre più europea ci sono mancanze che non si sentono mai nelle parole degli amministratori, ma emergono dalle segnalazioni dei cittadini. A parte l’inadeguatezza della navetta stazione - aeroporto sulle cui lacune strutturali (continui guasti, capienza inidonea per le esigenze quotidiane e altro), è stato detto tutto, il discorso va affrontato in una prospettiva molto più allargata. Bologna oggi è diventata una meta turistica di grande attrattività per i visitatori stranieri. Basta leggere i dati che vengono diffusi in queste settimane da albergatori e associazioni di categoria abbinati a quelli dell’aeroporto Marconi per rendersi conto di una situazione molto positiva. E allora Bologna ha necessità di essere una città accogliente non solo perché si mangia bene e offre mete di visita interessanti, ma anche perché è dotata di servizi adeguati. Se mancano gli ascensori e i tapis roulant per muoversi agevolmente in stazione è una mancanza, se mancano servizi igienici pubblici in città col clima che ci ritroviamo è un altro autogol, se per raggiungere Fico, la cittadella del cibo, serve più tempo che andare a Imola è un’altra pessima scivolata, se trovare un taxi a qualsiasi ora è una scommessa non ci siano proprio. Tanto per fare qualche esempio. L’Europa va costruita prima di tutto a casa nostra. Siamo ancora in tempo se la politica ha il coraggio di fare autocritica.

