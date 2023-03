Cittadella scolastica, piazza ancora inagibile

Sono passati sei mesi, e altri ne passeranno prima che la piazza della cittadella scolastica di Calcara possa essere nuovamente utilizzata da studenti, genitori e personale scolastico che fanno capo a questa grande frazione di Valsamoggia. Il 17 settembre dello scorso anno il distacco di una grande porzione di parete piastrellata che riveste la torre dell’acquedotto provocò una grande paura. Danni materiali ma nessun ferito. Una grande massa di detriti si scaricò a terra e, da allora, un sistema di transenne e divieti impedisce il parcheggio, la sosta e il transito delle auto e degli altri mezzi, e anche il passaggio a piedi ad una distanza di sicurezza.

Nei giorni seguenti al fatto una gru altissima con un cestello raggiunse tutti i lati dell’acquedotto fino alla sommità, circa 30 metri da terra. E da quella posizione i tecnici ispezionarono e rimossero quelle parti di rivestimento manifestamente instabili lungo tutte le pareti della torre. Da quell’intervento di messa in sicurezza la situazione pare congelata: i detriti sono ancora lì, il giardino dell’asilo è ancora interdetto, le transenne in ordine sparso e con ampi varchi indicano il divieto di accesso. Una piazza deserta per buona parte della giornata, ma non nelle ore dell’entrata e dell’uscita dalle scuola, perché in quelle poche decine di minuti la via Mazzini (dove si è trasferito di fatto il parcheggio interdetto della scuola) il traffico impazzisce. "Il traffico generato da questa provvisorietà protratta è tale che il vigile ha vita dura ad ammonire gli automobilisti, finendo spesso per cedere ai continui arrembaggi delle automobili che su ogni varco, marciapiede e striscia pedonale, approdano per scaricare il loro carico di bambini. Bambini che poi allegramente, con spensierata inconsapevolezza, attraversano quello stesso piazzale dichiarato inagibile alle vetture", racconta sui social un genitore che conclude con la domanda dei tanti che attendono la definitiva messa in sicurezza dell’area. Risponde il sindaco Ruscigno che spiega come dopo l’emergenza "è stata commissionata un’analisi complessiva che è stata consegnata a dicembre scorso nella quale non si evidenziano particolari carenze e criticità".

"Al fine di ridurre ogni potenziale futuro problema – sottolinea però Ruscigno – sarà installata su tutta la superficie della torre una rete metallica preaccoppiata antierosiva di protezione che consentirà di togliere le transenne e riaprire il parcheggio e il giardino, operazione prevista alla chiusura dell’anno scolastico. Nell’attesa sarà spostata l’area giochi della scuola dell’infanzia, per consentirne la piena fruizione in sicurezza già dalle prossime settimane".

Gabriele Mignardi