Cittadinanza a Mussolini, un altro Comune la revoca

Budrio, come Ozzano giorni fa, revoca la cittadinanza onoraria a Benito Mussolini nell’ottantesimo anniversario della Liberazione. Il conferimento risale al lontano 15 giugno del 1924, nell’allora aula del consiglio comunale, ed era un atto deciso dai Comuni italiani a regime fascista.

Così è stato annunciato in consiglio comunale: "Abbiamo deciso di revocare la cittadinanza conferita a Mussolini, perché simbolo di un regime totalmente incompatibile con la democrazia, con i valori espressi dalla nostra carta costituzionale del 1948 e con lo statuto del Comune di Budrio. Crediamo che non solo sia un atto dovuto, ma pensiamo sia un atto necessario. Sottolineando quell’azione del 1924 vogliamo ricordare e conoscere la storia del regime fascista, revocando quella cittadinanza onoraria affermiamo i valori democratici di pace, di uguaglianza, di solidarietà, di pari dignità, di libertà che contraddistinguono la nostra Repubblica, valori che ispirano le nostre azioni. Il punto all’ordine del giorno è stato approvato all’unanimità, ma si registra il comportamento condannabile del Gruppo Misto che, dopo aver annunciato la desertificazione del voto in un intervento nel quale non è stato definito prioritario questo tema, abbandona la sala. Registrare questo comportamento, nell’ottantesimo anniversario della Liberazione, nella sede della democrazia locale è a dir poco grottesco e un vero e proprio schiaffo ai valori antifascisti che dovrebbero venire custoditi e trasmessi da tutti, a maggior ragione dalle cariche politiche".

z. p.