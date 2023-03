Cittadinanza, la destra non molla Lisei: "Italiani solo dopo un percorso"

Marco Lisei, senatore di Fratelli d’Italia, resta alta la tensione politica per le ‘lezioni’ sullo ‘Ius Soli’ del sindaco Matteo Lepore nelle scuole di Bologna. Voi intanto avete chiesto un intervento concreto al ministro dell’Istruzione, Valditara.

"Lepore cerca continuamente una visibilità nazionale, un palcoscenico per coprire le sue incapacità amministrative. Non sa guidare la città ed è incapace di essere il sindaco di tutti. Quest’iniziativa lo dimostra, farebbe meglio a occuparsi dei tanti problemi che ha Bologna".

Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ha detto che la Bossi-Fini sull’immigrazione va rivista. I grandi cantieri per il Pnrr sono alle porte e manca la manodopera, è tempo di rivedere anche la legge sulla cittadinanza?

"Un conto è gestire l’immigrazione regolare assumendo persone regolarmente nelle nostre imprese. Lo ‘Ius Soli’, invece, è un’occasione solo per la sinistra: non è recepito dalla maggior parte dei Paesi del mondo e nemmeno in Europa. La cittadinanza è un riconoscimento che deve essere legato a una serie di requisiti che si raggiungono solo dopo un po’ di tempo di permanenza sul territorio. Il voler riconoscere la cittadinanza a chi nasce in Italia, in realtà, è lo strumento che vuole utilizzare la sinistra per regolarizzare gli stranieri che sono in Italia e non hanno titolo. È una legge che vogliono fare per i genitori, non per i figli".

Quindi voi intendete blindare lo ‘Ius Sanguinis‘?

"Ripeto, i percorsi di cittadinanza degli stranieri regolari devono avvenire attraverso un inserimento effettivo nel nostro tessuto sociale, bisogna conoscere l’italiano e rispettare le nostre leggi. Lo ‘Ius Sanguinis’ è un principio che deve rimanere nel nostro ordinamento".

Nessuna modifica?

"Si può ragionare forse su come inserire nei percorsi di cittadinanza le persone che si comportano bene, tenendo però saldo quel principio. Oggi il vero problema sul quale lavora il governo è fermare gli sbarchi di clandestini e i morti in mare".

Intanto ci sono alcuni genitori che si stanno lamentando dell’informativa sulla cittadinanza da parte del Comune.

"La sinistra pretende di entrare nelle scuole e di fare politica anche contro la volontà di molti genitori. Non è accettabile: se fosse avvenuto il contrario, oggi loro sarebbero in piazza a protestare contro il pericolo fascista. Quanta ipocrisia".

Paolo Rosato