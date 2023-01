"Cittadini, aiutateci a curare il nostro verde"

Partirà nei prossimi giorni il progetto ’AmOzzano e me ne prendo cura’ con il quale l’amministrazione comunale intende sensibilizzare i cittadini alla partecipazione e condivisione della cura e manutenzione del verde cittadino per rendere il paese più bello e curato. "Si tratta di un progetto di cittadinanza attiva nel quale crediamo molto – dice il sindaco Luca Lelli –. Ovviamente la base da cui dobbiamo partire è quella del volontariato. Ai cittadini che hanno tempo, voglia di impegnarsi e di partecipare attivamente al mantenimento e alla cura del verde pubblico e del proprio paese, l’amministrazione comunale chiede di aiutare a mantenere puliti e curati parchi, giardini, aree verdi, ma anche marciapiedi e piste ciclabili, così come anche ad annaffiare e prendersi cura di piccole aiuole, alberelli o arbusti nei pressi delle proprie abitazioni".

Il primo cittadino ozzanese, poi, aggiunge: "Tante volte, infatti, come amministrazione comunale, provvediamo a piantare alberelli e arbusti e a creare delle piccole aiuole nelle aree che restano pubbliche dopo la realizzazione di un comparto residenziale privato oppure nelle aree destinate a parcheggio pubblico. Queste piccole aree richiedono, il più delle volte, un intervento manuale sia per annaffiarle che per mantenerle curate in quanto si tratta, appunto, di zone di piccole dimensioni dove non si riesce a intervenire meccanicamente e ormai sono diventate numericamente tante, per cui il personale in servizio addetto al verde non riesce a farvi fronte".

Il Comune si impegna a fornire alle persone che si offrono un minimo di attrezzatura necessaria e un supporto tecnico. Il 18 gennaio prossimo alle 20.30 in sala consiliare si terrà un incontro pubblico dove verranno illustrate, nello specifico, le modalità con le quali si intende avviare il progetto. "Abbiamo iniziato da pochi giorni a diffondere sui nostri canali, sito e Facebook istituzionali, il progetto – conclude Lelli –, e abbiamo già avuto 12 adesioni di cittadini che si dicono disponibili a partecipare. Facciamo un appello al senso civico delle persone e aspettiamo tante adesioni".

Zoe Pederzini