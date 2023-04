Cittadini al lavoro per pulire il paese

I cittadini per l’ambiente. Si è tenuta a Ozzano la 47ª edizione della giornata ecologica promossa dall’amministrazione comunale con la collaborazione del Gruppo Alpini, di Auser e del gruppo "Amozzano e me ne prendo cura" costituitosi recentemente e formato da cittadini e cittadine volontari che dedicano parte del loro tempo libero a prendersi cura del paese in cui vivono, pulendo strade, giardini, parchi, aiuole e curando il verde con la messa a dimora di piante e fiori e provvedendo anche all’annaffiamento periodico. Erano numerosi i partecipanti, privati cittadini, consiglieri comunali, alunni delle scuole medie Panzacchi, atleti e atlete dell’associazione pallavolo Ozzano che ha aderito all’iniziativa, accompagnati dai genitori. È stata fatta una suddivisione in gruppi e ognuno si è scelto una parte del territorio da pulire, frazioni comprese: chi è andato nella zona industriale, chi ha provveduto alle aiuole e strade in paese, un gruppo della pallavolo ha pulito la zona intorno al centro civico nella frazione di Mercatale, e un altro gruppo ha provveduto alla sistemazione del parco pubblico che circonda il chiosco ’Il Mago di Oz’ in via Piave togliendo lastroni rotti e panchine ormai molto danneggiate e instabili.

Al termine della mattinata molti sono stati i sacchi di immondizia raccolti e portati alla stazione ecologica. La mattinata fa partire l’ottava edizione della settimana dell’ecologia che durerà fino al 23. Un’altra iniziativa di rilievo sarà l’incontro di approfondimento sugli sprechi alimentari che si terrà il prossimo 19 aprile nella sala consiliare del Municipio. Giovedì 20, poi, presso la scuola primaria e dell’infanzia Gnudi della frazione di Mercatale rappresentanti dell’Ente Parchi, di Conapi e di Rete Bee Valley Idice accompagneranno i bambini alla scoperta del mondo delle api e i loro habitat facendo loro conoscere cos’è un Bee Hotel attraverso la piantumazione di piante nettarifere. La settimana dell’ecologia terminerà sabato 22 con una giornata dedicata alla natura. Dalle 9.30 alle 17.0 esperti del Wwf, Ubn e Ispra guideranno nella visita all’area ex-militare di proprietà comunale in via Marconi.

Zoe Pederzini