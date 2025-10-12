Cittadini ’coach’ della raccolta differenziata

Carta, plastica, vetro. Sembra semplice, eppure qualche dubbio è lecito, e un ripasso ogni tanto non guasta. A Castenaso gli ’allenatori’ per una efficace raccolta differenziata sono volti noti in città, prestati a una buona causa dal titolo semplice, ma ambizioso: differenziare unisce. Partirà infatti a giorni una campagna voluta dal Comune per migliorare i numeri della raccolta rifiuti a Castenaso, in vista anche dell’arrivo della Carta Smeraldo a gennaio 2026.

Al centro della campagna non ci sono fredde istruzioni, ma persone. Il signor Luigi Mengoli, con il suo tono diretto e ironico; il gruppo degli scout, sempre attenti a educare con l’esempio; e Franco Gazzetti, fornaio di Castenaso, simbolo di un sapere pratico che si trasmette ogni giorno. Sono loro, insieme, a ricordare a concittadine e concittadini che fare la propria parte è semplice, e che non servono grandi discorsi, basta un gesto fatto bene. Non c’è solo un invito a separare correttamente carta, plastica e umido. Differenziare bene è un atto di cura verso la città e verso chi la abita. La campagna, oltre a informare, vuole quindi ricostruire un senso condiviso, valorizzare chi già fa bene, ma anche riportare l’attenzione su ciò che non funziona.

Non è un mistero, infatti, che la quota di rifiuti indifferenziati dovrebbe essere molto più bassa. Secondo gli ultimi dati disponibili, il tasso di raccolta differenziata si aggira attorno al 74%: un valore incoraggiante, ma ancora lontano dagli obiettivi ambientali europei e inferiore rispetto ad alcuni comuni vicini. Spesso i cassonetti si danneggiano perché vengono riempiti con sacchi troppo grandi, segno che c’è ancora chi non ha mostrato di capire che, se si differenzia con cura, il sacco grigio dovrebbe essere piccolo e leggero. Ancora più preoccupanti sono i frequenti abbandoni dei rifiuti, sacchi lasciati fuori dai cassonetti, materiali conferiti in modo scorretto, contenitori danneggiati, che segnalano una confusione diffusa e, in alcuni casi, una mancanza di attenzione verso uno dei gesti fondamentali della vita quotidiana.

La campagna, ideata dalla agenzia Kitchen per il Comune di Castenaso, Unità Operativa Servizi Ambientali, prevede affissioni pubbliche e mini-tutorial social con i protagonisti intenti a separare correttamente i rifiuti, spiegare in poche parole gli errori più comuni, oppure sorridere mentre ricordano che "differenziare unisce".

Zoe Pederzini