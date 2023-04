Cittadini-scienziati a guardia dell’Idice

Una giornata alla scoperta dell’Idice. Oggi, al Centro giovanile di Idice di via Emilia 367E e l’Area di Riequilibrio Ecologico Torrente Idice, l’amministrazione ha organizzato una giornata volta a valorizzare l’operato di volontari esperti per la salvaguardia dell’ambiente e la qualità e la fornitura dell’acqua dolce. Dalle 10 alle 12.30 si parla di Citizen Science e della sua importanza nella democrazia partecipata: i cittadini presenteranno i risultati ottenuti in 3 anni di attività nel territorio di San Lazzaro. Alle ore 14.30 e alle ore 17 verranno fatte esperienze pratiche di monitoraggio dell’acqua e della raccolta dei macroinvertebrati.