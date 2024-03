Cittadini ’speciali’ ricevuti in Municipio

Giornata eccezionale, quella di oggi. La sindaca Isabella Conti, alle 11.30 riceverà in Municipio due cittadini speciali: Gian Guido Naldi e Italo Giorgio Minguzzi. I due, con grande impegno civile e sociale, si stanno da tempo adoperando nel progetto ’Fare impresa in Dozza’, un’azienda meccanica nata nel penitenziario bolognese della Dozza per favorire il reinserimento lavorativo dei detenuti, una volta tornati in libertà. L’eccezionalità del progetto, realizzato grazie a G.D. IMA, e Marchesini group, sta anche nel fatto che i detenuti assunti con regolare contratto dalla Fid impresa sociale Srl sono aiutati nel loro percorso di formazione da tutor operai specializzati ora in pensione.