"Cittadini uniti per fare eventi"

Durante alcune notti di mezza estate, Giada Di Maggio ha assistito a una serie di disavventure avvenute nel locale in cui lavora, Ottovie, in via Jacopo della Quercia. "Una ragazza, evidentemente confusa dalla droga, è entrata nel locale e ci ha rubato un tablet. Mentre, qualche giorno dopo, un altro ha derubato un cliente", dice Di Maggio. E suggerisce: "Tutti i cittadini dovrebbero ravvivare la zona attraverso iniziative che riempiano la Bolognina anche di notte". Infatti, "è evidente che in Bolognina qualcosa vada fatto visto il disagio che prevale, e un quartiere come questo, così vicino alla stazione e al centro, non può essere abbandonato a se stesso", afferma la giovane