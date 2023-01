Cittadino segnala marciapiedi rotti "Ma perché non ti trasferisci?"

Non ti piacciono i marciapiedi di Zola? "Ma perchè non ti trasferisci?". Uno scambio di opinione non infrequente sui social, ma sorprendente quando a rivolgere questo invito è la presidente di una consulta comunale di frazione. Così a Zola diventa un caso politico il botta e risposta che vede un cittadino, Davide Bitassi, che segnala i marciapiedi stretti e malmessi di certe vie del centro e la presidente della consulta delle frazioni di Ponte Ronca, Tombe e Madonna dei Prati, Nadia Zanasi, che replica, e poi ribadisce, l’invito al cittadino di cambiare residenza. E che lo stato dei marciapiedi fosse questione calda se ne era già accorto il sindaco stesso, Davide Dall’Omo, la scorsa estate, quando fu incalzato da decine di commenti dopo un post che annunciava la partenza di lavori pubblici per un milione di euro, di cui 200mila destinati appunto alla riqualificazione di marciapiedi.

Tema rovente sia d’estate che d’inverno, tanto che l’invito a trasferirsi rivolto al cittadino che in poche righe mostrava una foto del suo piccolo cane in difficoltà a restare sul marciapiede troppo stretto, ha suscitato una raffica di reazioni politiche. Primo Claudio Rabbi, ex consigliere provinciale della Lega ed oggi vicino a FdI: "Trovo aggressive le dichiarazioni della presidente, si vede che le dà fastidio che uno esprima la propria opinione senza peraltro offendere nessuno". Forza Italia, con la consigliera di Unione Erika Seta, osserva che "a Zola, a chi si azzarda a segnalare un’opera pubblica in evidente stato di dissesto, viene redarguito da un soggetto istituzionale, quindi espressione diretta della maggioranza, un invito a trasferirsi. La presidente dovrebbe essere invitata a dimettersi".

Sulla stessa linea d’onda Domenico Nobile (FdI): "Invito inammissibile. Dovrebbe chiedere scusa o dimettersi". La Zanasi, pratica e diretta, manifesta sorpresa, ma intanto ha cancellato i commenti: "Non ho nessuna tessera di partito e ho replicato con un invito che considero ironico". Per niente intimorito, e forse anche divertito, Bitassi continua a segnalare marciapiedi malmessi. Il sindaco getta acqua sul fuoco e ammette il problema: "Certe espressioni si dovevano evitare, ma voglio rassicurare tutti sul grande spirito democratico di Zola e chiarire alla consigliera Seta che i membri delle nostre consulte non sono espressione diretta della maggioranza ma sono eletti dai cittadini. Per tutti i marciapiedi servirebbero, milioni, abbiamo iniziato e proseguiremo".

Gabriele Mignardi