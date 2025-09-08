Civ, motori al massimo . Gare ad alto livello tecnico: assegnati due titoli italiani

Bilancio più che positivo per la tappa del Civ di moto all’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola nel fine settimana. Un successo impreziosito anche dall’assegnazione di due titoli italiani nella classe Superbike/Production Bike ad Alessandro Del Bianco e nella Moto 3 a Marcos Ruda. Nella gara 2 della classe regina, è stato proprio Del Bianco (Yamaha) che ha avuto la meglio sulla Ducati di Samuele Cavalieri e sulla Honda di Kevin Manfredi. Nella Production Bike affermazione per Davide Stirpe (Ducati), terzo sotto la bandiera a scacchi, poi Simone Saltarelli (Aprilia) e Riccardo Russo (Bmw). Campionato riaperto nella Supersport 600 NG con la vittoria di Mattia Rato (Ducati) e il secondo gradino del podio dello spagnolo Xavier Artigas (Kawasaki) che ha limato punti preziosi in classifica al leader Luca Ottaviani (MV Agusta), caduto mentre era in terza piazza. Medaglia di bronzo a Matteo Patacca (Yamaha).

Gloria di giornata, e pure assoluta in salsa tricolore, anche per Marcos Ruda in Moto 3 che ha regolato Valentino Sponga ed Emanuele Andreacci. In PreMoto 3 cavalcata domenicale senza patemi per Cristian Borrelli, al bis nel weekend imolese, che ha lasciato alle sue spalle Vincenzo Di Veroli e Alessandro Aguilar Carballo, bravi ad approfittare dei lunghi di diversi avversari nell’ultima chicane del tracciato. Lorenzo Pritelli, quinto, a un passo dal titolo. Doppia sfida nella Superpole Race Sportbike: in mattinata affermazione di Mattia Sorrenti (Aprilia) davanti a Leonardo Carnevali (Aprilia) e Paolo Grassia (Aprilia). Out Bruno Ieraci, in testa per quattro giri, che nel pomeriggio si è riscattato sul tandem Carnevali-Grassia.

Parole al miele per Pietro Benvenuti, direttore generale del circuito di Imola: "Il Campionato Italiano Velocità si è confermato anche quest’anno un appuntamento spettacolare e coinvolgente – ha detto –. Abbiamo vissuto un fine settimana di grande sport, caratterizzato da gare combattute e di alto livello tecnico che hanno entusiasmato il pubblico e ribadito il valore di questo appuntamento". Non solo: "Il Civ rappresenta un punto di riferimento per l’autodromo di Imola – ha sottolineato –. Siamo orgogliosi di ospitarlo anche in virtù della collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana con la quale condividiamo la missione di promuovere e valorizzare il motociclismo nazionale". Poi una riflessione più ampia: "Essere nel cuore della Motor Valley conferisce a questo evento un significato ancora più speciale – ha concluso Benvenuti –. Un grazie al servizio medico, ai commissari di percorso e a tutti gli addetti ai lavori: la loro professionalità e passione sono state fondamentali per garantire la sicurezza, l’organizzazione e il successo della manifestazione".

Mattia Grandi