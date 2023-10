Civici contro il taglio dei mezzi:: "L’automedica non si tocca"

Un consiglio comunale importante per l’opposizione Pianoro Civica, che ha visto l’approvazione all’unanimità della proposta di salvaguardare l’automedica presente sul territorio. Decisione presa in seguito al Piano di riorganizzazione dell’Ausl che, anche a Pianoro, avrebbe tagliato i mezzi medicalizzati.

"Il nostro comune in caso di chiamata 118- dicono i Civici – è servito in prima battuta dalla Pianoro 47 della Pubblica Assistenza di Pianoro, composta da un equipaggio Bls, cioè di soli autisti soccorritori. A bordo non ci sono nè medici nè infermieri. Nel caso la Pianoro 47 sia impegnata occorre appoggiarsi ad altre ambulanze dei comuni limitrofi, come la Marconi 57 che però deve valicare le Ganzole con tempi di percorrenza inevitabilmente lunghi anche su patologie gravi. In caso di parametri vitali al di sotto dei limiti stabiliti da commissioni scientifiche e mediche, i soccorritori allertano l’equipe avanzata, cioè l’automedica o l’elisoccorso. Le automediche che la Pianoro 47 può attualmente utilizzare sono la Bologna 102, la Setta 157 e quella di Loiano. La Bologna 102 serve già ora un territorio molto vasto: è evidente che se dovessero togliere una automedica a Bologna, tipo quella di Bologna Ovest, la situazione diventerebbe drammatica, con un’unica automedica a servire tutta Bologna e i comuni limitrofi, mentre la riduzione dell’orario dell’automedica di Loiano, secondo le ultime dichiarazioni del sindaco di Loiano, parrebbe scongiurato".

Da qui la soddisfazione per il voto unanime: "Pianoro Civica è lieta dell’approvazione della proposta che impegna il sindaco a battersi contro l’eliminazione dell’auto medica che copre il nostro territorio. L’automedica rappresenta un servizio fondamentale per la nostra comunità, garantendo un pronto intervento in caso di emergenze. La sua presenza sul territorio di Pianoro è di vitale importanza. Pianoro Civica si impegna a sostenere attivamente il sindaco nella battaglia per preservare l’auto medica e i servizi sanitari a Pianoro. Riteniamo che la salute dei cittadini debba essere una priorità assoluta e che nessun taglio o eliminazione di servizi sanitari debba mettere a rischio la vita e il benessere della nostra comunità. Invitiamo tutti i cittadini di Pianoro a sostenere questa causa firmando la petizione online promossa nei giorni scorsi da medici e infermieri".

Zoe Pederzini