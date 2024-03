Clancy: "C’è un rilevante interesse sociale"

Che il processo di Giampaolo Amato, ex medico della Virtus accusato di duplice femminicidio premeditato, non abbia un "interesse sociale di particolare rilevanza" lo pensa, a quanto pare, solo il giudice che ha vietato l’accesso alle telecamere in aula. Prende le distanze da queste motivazioni anche Palazzo d’Accursio, visto che "il Comune pensa che ci sia altissima rilevanza sociale per qualunque tipo di femminicidio". E proprio per questo, sempre il Comune "sta valutando la costituzione di parte civile", come già accaduto per il caso di Alessandra Matteuzzi, uccisa martellate dall’ex fidanzato Giovanni Padovani, condannato in primo grado all’ergastolo. Ad annunciare l’intenzione di costituirsi parte civile nel processo Amato è la vicesindaca Emily Clancy, a margine di una conferenza stampa a palazzo d’Accursio sulla giornata internazionale dei diritti della donna, proprio alla vigilia dell’avvio del processo che vede imputato il medico e che oggi partirà a riflettori spenti.

Il presidente della Corte d’assise, Pier Luigi Di Bari, infatti, ha negato le riprese video e le foto in aula. I delitti di Isabella Linsalata e Giulia Tateo, rispettivamente moglie e suocera del noto oculista ed ex medico della squadra di basket, sono "indubbiamente fatti di rilevanza sociale", commenta la vicesindaca, anche perché, per il Comune, ha un impatto sociale "qualunque tipo di femminicidio – continua Clancy –. Questo è chiaro e lo abbiamo sempre dimostrato".

Nonostante ciò, il processo sarà off limits per fotografi e televisioni. Una decisione che fa storcere il naso a molti, a partire dell’Ordine e dall’Aser, il sindacato dei giornalisti. Soprattutto per la portata del caso: due donne (secondo l’accusa ) avvelenate e uccise dall’uomo finito alla sbarra.

Rimane il fatto, però, che "fare accedere o meno le telecamere a un’aula giudiziaria – conclude la vicesindaca – rimane prerogativa del magistrato secondo il codice di procedura penale".

Mariateresa Mastromarino