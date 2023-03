Clancy: "Discriminazioni in ogni settore, anche nella nostra città"

Su 55 segnalazioni raccolte in 11 mesi di attività dello Sportello antidiscriminazioni (Spad) del Comune, 37 sono risultate circostanziate. L’83,3% dei casi riguarda la nazionalità, l’origine etnica o la religione di chi le ha subite. Numeri che mostrano come la discriminazione anche a Bologna sia "presente in tutti i campi, dall’accesso al lavoro a quello alla casa, nello sport e nelle relazioni con i servizi pubblici", fa notare la vice sindaca Emily Clancy.

Nel rapporto stilato dopo il primo periodo di attività dello sportello (dicembre 2021-ottobre 2022) non mancano anche episodi legati a identità ed espressione di genere (7,1%), religione (4,8%), status economico (4,8%), disabilità (2,4%) e orientamento sessuale (2,4%). Servizi pubblici (13 casi), casa (12) e lavoro (5) gli ambiti più delicati.

Spesso, a spedire una mail o un messaggio al Comune sono cittadini italiani testimoni diretti dell’accaduto (18,2%). Nella maggioranza dei casi, però, sono le vittime – provenienti soprattutto da Tunisia e Camerun ma anche Iran e Marocco – a farsi avanti. A subire soprusi sono persone tra i 19 e i 64 anni: donne (13), uomini (11), gruppi e nuclei familiari (9). Nel 27,3% dei casi i responsabili sono enti privati, nel 25% la pubblica amministrazione, nel 22,7% singoli cittadini e nel 6,8% forze dell’ordine.

Dopo la segnalazione, nel 77% degli episodi lo sportello ha preso in carico la vittima per cercare una soluzione. Lo Spad, infine, rientra nel piano che vede Bologna capofila contro le discriminazioni insieme a Reggio Emilia e Torino. "Vogliamo essere attivamente antirazzisti come amministrazione – commenta Clancy – sviluppare progetti e azioni in tutti i campi per contrastare le discriminazioni".

Il prossimo fine settimana, intanto, alle’ex Bocciofila Pontelungo si terrà Drag & Friends, primo Festival nazionale delle Drag Queen, promosso da Simona Sventura, drag queen bolognese d’adozione.

E proprio in queste ore la Drag Queen Luiquisha Lubamba racconta su Instagram di essere stata derisa al Cosmoprof: "Le ragazzine mi guardavano e scoppiavano a ridere, i ‘soliti’ padri di famiglia facevano battute tipo ‘Uè, hai scordato il rasoio".

b. d. r.