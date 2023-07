Clancy e la malamovida "Piano della notte, si parte In giunta entro fine mese"

di Rosalba Carbutti

Qualcosa si muove. Dopo le diffide al Comune per la malamovivida, l’ultima quella collettiva dei 14 comitati del centro, l’amministrazione fa un passo avanti. L’annuncio arriva dalla vicesindaca Emily Clancy che ha anche la delega all’economia della Notte: "Risponderemo alle diffide a breve ed entro fine mese presenteremo in giunta i primi interventi del ‘Piano della Notte’. A settembre s’insedierà anche una commissione ad hoc dove siederanno, tra gli altri, i rappresentanti dei comitati".

Qualche anticipazione?

"La cifra del successo è sempre la collaborazione. Per questo i comitati saranno nella commissione consultiva che riunirà diversi portatori di interesse della notte, come i gestori dei locali, ad esempio, e che approfondirà anche il tema della misurazione del rumore, affidata ad Arpae".

Stupita della diffida collettiva?

"No, ci avevano informato. E comunque per noi è importante che i comitati dei residenti si siano uniti in un coordinamento perché ci permette di avere un punto di vista complessivo e non solo sulla singola via".

Non temete ricorsi alla giustizia come successo a Brescia? In quel caso il Comune ha dovuto risarcire i cittadini...

"No. Avere pronunciamenti specifici su questi temi è un aiuto".

Gli street tutor e l’obbligo per i locali di ricorrere a ’buttafuori’ possono essere soluzioni?

"Possono aiutare, ma tutto va integrato con un lavoro di mediazione del conflitto, anche con incontri specifici sulle singole situazioni".

Da qui a settembre, quando si attuerà il Piano della Notte, prevede ordinanze ’tampone’?

"Le questioni non si risolvono a colpi di ordinanze. Certo, si può abbassare la tensione, ma noi guardiamo a soluzioni strutturali, di lungo periodo. Sulla gestione del rumore e la tutela del diritto al riposo interverremo come abbiamo fatto per i voli notturni in aeroporto. Prevediamo, poi, anche momenti di formazione per gli operatori culturali che lavorano nelle zone più ’calde’, ragionando anche su una formazione specifica per contrastare la violenza di genere, perché siamo convinti che la repressione non basti".

L’idea di spostare la movida in fiera resta in campo?

"È una possibilità. Ma quello su cui stiamo lavorando, anche con l’aiuto dei bus notturni, è la città policentrica, con offerta di eventi in varie zone della città, sul modello di ’Bologna Estate’. Da qui, si può pensare a na ’zonizzazione’ degli orari, magari concedendo aperture più lunghe in certe parti della città. Ma sono soluzioni che andranno concertate".