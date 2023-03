Clancy e la ragazza cieca "La nostra città si batte contro le discriminazioni Le daremo tutto l’aiuto"

"Ho parlato con Camilla e lei mi ha detto che ama Bologna, è stata una bellissima chiacchierata. Noi come Comune le abbiamo offerto tutto il supporto possibile: Bologna è una città che combatte e vince le discriminazioni". Emily Clancy, vicesindaca a Palazzo D’Accursio con delega anche alla Casa, ha sentito ieri telefonicamente Camilla Di Pace, la ragazza cieca di 31 anni che si è vista negare il rinnovo del contratto di locazione ‘a causa’ dell’arrivo del suo cane guida, un labrador che avrà dall’estate in poi. Dall’amministrazione piena solidarietà e supporto alle necessità di Camilla. "Abbiamo uno sportello anti-discriminazione e cinque diversity manager – sottolinea Clancy –. Se Camilla vuole descriverci il caso e avere una traccia ufficiale, come le ho detto, siamo disponibilissimi, offriamo anche un supporto legale. Lei ci penserà, sta riflettendo tra l’altro se rimanere o andare via da Bologna, mi ha fatto capire che le interessava di più la denuncia sociale che adire le vie legali – continua Clancy –. Le ho trasmesso la massima solidarietà mia e del sindaco Matteo Lepore".

La vicesindaca ci tiene mette un punto importante su tutto il lavoro che Palazzo d’Accursio sta portando avanti contro le discriminazioni. "Ci teniamo molto a risolvere la questione delle discriminazioni per l’accesso alla casa, per questo abbiamo acceso uno sportello apposito. Ci sono arrivate diverse segnalazioni di discriminazioni per motivi etnici o sociali – aggiunge Clancy –, è però la prima volta ci troviamo davanti a una discriminazione per l’accesso alla casa che interessi una persona disabile. Stiamo comunque lavorando molto con le associazioni per sensibilizzare inquilini e proprietari, c’è stato un focus con i sindacati durante la contrattazione per l’accordo metropolitano sui canoni concordati, siglato la scorsa estate. E’ importante, in questo senso, la clausola anti-discriminazione che abbiamo inserito a livello metropolitano sui canoni concordati: diamo incentivi a chi fa partire nuovi contratti di quel tipo, ma nei confronti di chi discrimina si apre subito una verifica".

Intanto anche Italia Viva, in città, si schiera con Camilla Di Pace. "Il cane guida è indispensabile per le persone non vedenti. Non si può non rinnovare un contratto di affitto perché questa ragazza a fine aprile avrà con sé un cane ed oltretutto non si può pensare che con un cane non si possa trovare un appartamento – protestano Alessandra Conti, coordinatrice cittadina e responsabile Welfare, e Marco Mingrone, coordinatore cittadino dei renziani –. I cani guida aiutano le persone non vedenti, ipovedenti ad avere una maggiore sicurezza, ad affrontare gli ostacoli della vita quotidiana e sono fondamentali anche dal punto di vista psicologico. Grazie ai cani guida, infatti, le persone non vedenti o ipovedenti acquistano una libertà che sarebbe impossibile avere", ricordano Conti e Mingrone. "Italia Viva Bologna si batte sempre per garantire una vera inclusione sociale e questo può avvenire solo dapprima dalle persone stesse, le quali devono avere solo buon senso", ammoniscono, assicurando che "Italia Viva Bologna cercherà di contattare la ragazza per darle supporto nella risoluzione del problema".

Paolo Rosato