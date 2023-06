Clandestino in fuga Bloccato con lo spray

Clandestino marocchino scatenato messo ko dalla polizia locale di Persiceto con lo spray al peperoncino e poi arrestato. L’altra mattina una pattuglia dei vigili controllando le immagini del sistema di video sorveglianza presente sul territorio ha notato un’ auto sospetta. La vettura è stata intercettata e il conducente controllato. L’uomo non era in possesso né dei documenti né del permesso di soggiorno. Lo straniero è stato dunque accompagnato all’ufficio immigrazione di Bologna per redigere la pratica di espulsione dall’Italia. Durante la compilazione degli atti, il magrebino ha chiesto di andare in bagno per poi cogliere il momento opportuno per scappare dall’ufficio. Dopo una decina di minuti il marocchino è stato intercettato nei pressi di porta Lame. A quel punto ha aggredito gli agenti tentando di fuggire. Per bloccarlo è stato utilizzato lo spray al peperoncino in dotazione. Il marocchino è stato arrestato per lesioni finalizzate alla resistenza a pubblico ufficiale.