Clandestino ubriaco esce di strada con l’auto, denunciato e rimpatriato

Guidando ubriaco è finito fuori strada con la macchina, ma gli agenti della polizia locale Reno Galliera intervenuti sul posto hanno scoperto che era anche irregolare in Italia e in possesso di documenti falsi.

A finire nei guai è stato un 37enne moldavo, coinvolto in un incidente stradale domenica scorsa in via Bondanello, nelle campagne di Castel Maggiore. Lo straniero nell’incidente non si era fatto male, ma era in evidente stato di ebbrezza e con un tasso di alcol nel sangue 4 volte sopra il limite. Agli agenti aveva poi esibito una carta di identità romena risultata falsa, utile per dimostrare la sua appartenenza alla comunità europea. In realtà si tratta, appunto, di un moldavo irregolare e già destinatario di un decreto di espulsione. Per lui sono scattate diverse denunce, per falsità materiale e per guida in stato di ebbrezza, e l’indomani è stato rimpatriato.