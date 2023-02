Clara festeggia un secolo: "Esempio di resilienza"

Ha compiuto 100 anni Clara Stanzani e questo compleanno assume un significato particolare perché la ‘signora Clara’ non si è lasciata condizionare da una infermità che la affligge da parecchio tempo, ma ha sempre trovato la forza per guardare con fiducia al futuro.

Abitante in località Monzone, a pochi chilometri da Alto Reno Terme, per questa ricorrenza Clara ha ricevuto la visita del sindaco Giuseppe Nanni, che si è voluto recare a trovarla a casa in prima persona per farle gli auguri, sottolineando come la sua caparbietà sia un esempio soprattutto per le giovani generazioni.

"Festeggiamo una signora intelligente – ha spiegato Nanni – che da ragazza ha subito imparato ad affrontare le difficoltà della vita senza abbattersi. Uno spirito che le ha consentito di non arrendersi anche quanto la vita stessa le ha giocato qualche brutto scherzo. Quella che oggi chiamiamo resilienza è in realtà una qualità che qui in montagna è stata sempre presente e caratterizza chi ci vive. Il sorriso di Clara ne è una delle tante dimostrazioni".

m. s.