Classico e Romantico con Seong-Jin Cho

Prosegue stasera alle 20.30, all’auditorium Manzoni, la rassegna ’Grandi Interpreti’ di Bologna Festival, proponendo il concerto del pianista coreano Seong-Jin Cho insieme all’Academy of St Martin in the Fields, la leggendaria orchestra da camera fondata da Sir Neville Marriner 65 anni fa e oggi diretta dal violinista Joshua Bell, che impegna l’orchestra – una delle migliori formazioni da camera del mondo – in progetti musicali di ampio respiro. Interprete di straordinario talento, teso in una poetica ricercatezza di suono, in perfetto equilibrio tra vivace virtuosismo e delicata espressività, Seong-Jin Cho è uno dei protagonisti dell’odierna scena pianistica internazionale, già vincitore del Concorso Chopin di Varsavia; per questa tournée europea collabora con l’altrettanto straordinaria e duttile orchestra inglese, in un programma costruito ad hoc che pone a confronto il pianismo ’classico’ di Mozart con quello romantico di Chopin.

Il Concerto KV 414 è il primo scritto da Mozart quando si trasferisce a Vienna nel 1782 e pone al centro lo strumento solista senza però trascurare la funzione dell’orchestra. Il Concerto op.11 è composto da Chopin nel 1830 si distingue per la sua scrittura virtuosistica, con passi di bravura affidati anche alla mano sinistra e con un movimento finale dal virtuosismo elegante e stilizzato. Il movimento lento, la Romanza centrale, è un brano di carattere lirico, quasi un notturno.

Completano il programma del concerto la Sinfonia di Haydn ’Lamentatione’ – la numero 26 delle 108 composte nel corso della sua lunga carriera, la prima che Haydn scrive in una tonalità minore – e l’Ouverture per archi di Lutosławski, anno 1949: un lavoro sperimentale in cui il trentanovenne maestro polacco è alla ricerca di un suo nuovo personale linguaggio.