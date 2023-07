Classifica Censis degli atenei L’Alma Mater resta in vetta, battute Padova e La Sapienza

Censis dà 30 e Lode all’Università di Bologna, posizionandola in cima alla classifica annuale delle Università italiane, giunta alla ventitreesima edizione. Lo scopo della classifica è fornire orientamenti alle scelte degli studenti alle prese con l’ingresso nel mondo universitario. Uno strumento utile, che si basa sulla valutazione delle strutture disponibili, dei servizi erogati, del livello di internazionalizzazione, della capacità di comunicazione 2.0 e della occupabilità.

Un ottimo risultato per l’Alma Mater Studiorum, guidata dal rettore Molari (foto), che è prima nella categoria dei mega atenei statali, ossia quelli che ospitano e contano oltre 40mila iscritti. Il punteggio complessivo totalizzato da Unibo è di 89,7 punti, seguita dall’Università di Padova, che di punti ne conta 87,5. Sul gradino più basso del podio, nella stessa categoria, c’è la Sapienza di Roma, che totalizza 85,7 punti.

L’Università di Bologna continua a essere prima fra tutte, e si conferma la giusta scelta per gli oltre 90mila studenti, di cui 69mila fuorisede, che l’hanno scelta per un percorso di laurea triennale o magistrale di qualità e professionalità.

Ma i traguardi non sono finiti qui, perché Censis, l’istituto di ricerca socio-economica italiano fondato nel 1964, pubblica annualmente anche le classifiche della didattica delle lauree triennali, dei corsi a ciclo unico e delle magistrali biennali, secondo la progressione di carriera degli studenti e i rapporti internazionali, fornendo un supporto e una guida ai neo dottori in cerca del prossimo corso di studi e ai futuri allievi universitari. Anche nella classifica della categoria dedicata alle lauree triennali, negli atenei statali, l’Alma Mater è risultata un’eccellenza a livello nazionale, posizionandosi tra i gradini più alti del podio in diversi campi di studio e in differenti facoltà. Nel settore economico, Unibo è prima con 109 punti. Per un soffio, l’Alma Mater non conquista il primo posto nel settore agrario-forestale e veterinario, rimanendo seconda all’Università di Trento. È seconda anche nel campo letterario-umanistico, con 96 punti, preceduta dalla Ca’ Foscari di Venezia. Stessa posizione nelle lingue, con 104,5 punti, seconda a Trento. Non c’è competizione per il mondo politico-sociale e della comunicazione, dove Unibo è prima con 107,5 punti, come in campo scientifi in scienze motorie e sportive.