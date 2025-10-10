Classifica mondiale delle università. L’Alma Mater prima fra le italiane

L’Alma Mater è al primo posto tra le università italiane, per il sesto anno consecutivo, nella prestigiosa classifica di Times Higher Education 2026 pubblicata ieri. L’ateneo occupa la 130esima posizione, in miglioramento rispetto all’ano scorso quando risultava 146esima. Tra le 200 università migliori al mondo, anche la Scuola Normale Superiore di Pisa (137esima) e la Sapienza di Roma (170esima). A seguire, tra le prime 250, il Politecnico di Milano, la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e l’Università di Padova. In testa al ranking globale è ancora una volta, per il decimo anno consecutivo, l’Università di Oxford. Medaglia d’argento per Massachusetts Institute of Technology, mentre al terzo posto, a pari merito, si posizionano le università di Princeton e Cambridge.

"Primati come questo sono per noi soprattutto un riconoscimento del prezioso e costante impegno della nostra grande comunità – commenta il rettore Giovanni Molari – È grazie alle capacità formative, scientifiche e professionali di colleghe e colleghi se possiamo continuare a crescere a livello internazionale. Sono risultati che ci invitano a continuare su questa strada, senza rinunciare alla nostra identità di grande Ateneo pubblico, aperto e inclusivo".

Nel frattempo, da Bologna parte l’appello a creare il Centro europeo di ricerca sull’Intelligenza artificiale, con tanto di manifesto elaborato dai principali studiosi con in testa il Nobel Giorgio Parisi e il docente dell’Unibo Pierluigi Contucci. Dove sorgerà il nuovo Centro europeo? "Questo lo dovrà decidere l’Unione Europea, essendo il progetto una sua iniziativa. L’importante è farlo – spiega Parisi – C’è bisogno di un’iniziativa transnazionale, un grande laboratorio dove possano lavorare fianco a fianco fisici, informatici, matematici, biologi, linguisti, ovvero gli scienziati di tutte le discipline che oggi convergono nella ricerca per l’intelligenza artificiale".

Nel manifesto si legge che "l’intelligenza artificiale sta trasformando la scienza, la tecnologia, la società e la cultura. L’Europa non deve limitarsi ad adattarsi a questa trasformazione, ma contribuire attivamente a plasmarla". Perciò gli studiosi propongono "la creazione di un Centro europeo di ricerca sull’intelligenza artificiale" che dovrà essere dotato "di una potenza di calcolo in costante crescita e progettata per interagire con start-up e industrie".

Alla tavola rotonda di Bologna, tra gli altri, il premio Turing Yann LeCun, l’informatico e imprenditore britannico Michael Bronstein, la fisica e neuroscienziata argentino-americana Sara Solla, Marc Mézard, ora alla Bocconi ed ex direttore dell’École Normale Supérieure.