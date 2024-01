"Claudio Abbado, la musica era la sua vita"

Dieci anni dalla scomparsa del direttore d’orchestra Claudio Abbado, avvenuta a Bologna il 20 gennaio 2014, alcuni mesi prima che cadesse il decennale della sua amatissima Orchestra Mozart. Fra le poche occasioni commemorative finora annunciate in città, spicca il concerto proposto il 5 febbraio dalla Filarmonica della Scala (altra creazione orchestrale di Abbado), per iniziativa di Bologna Festival. Nell’attesa, chiediamo un ricordo del Maestro a Piero Mazzetti Gaito, grande appassionato di musica da oltre mezzo secolo e medico personale del Maestro nei suoi anni bolognesi.

Come vi siete avvicinati?

"Lo seguivo affascinato dagli anni ’70, avendo assistito con assiduità alle sue mitiche stagioni alla Scala; e poi Vienna, Berlino, Lucerna. Ma non avevo mai avuto occasione di incontrarlo da vicino. Quando si trasferì a Bologna, nel 2004, lo conobbi a una cena, grazie a sua figlia Alessandra: come tutti aveva bisogno di un medico di base, e fu così che mi avvicinai a lui. Diventammo presto amici. Credo di essere stato la persona che più lo ha frequentato negli ultimi 10 anni di vita, e ben oltre le ragioni medico-professionali: mi voleva sempre nelle sue tournée in giro per l’Europa, trattenendomi in camerino fino all’ultimo istante, prima di salire sul podio, e trasmettendo anche a me l’elettricità che lo pervadeva in quei momenti. Ho fatto tutto per amicizia".

Che persona era?

"Difficile, senza dubbio: non era agevole stargli accanto. Un’esperienza stupenda per me, ma anche molto faticosa sul piano fisico e psicologicamente pesante, soprattutto negli ultimi due anni, avendo io la piena consapevolezza medica del suo stato di salute, che mi faceva stupire ogni giorno per quanta energia lui riuscisse ancora a dispiegare. Era la musica a tenerlo vivo, anche se dagli ultimi concerti usciva poi fisicamente stremato. Conduceva peraltro una vita schiva (del lusso non gli importava nulla) e sostanzialmente solitaria. Ma quante volte mi ha telefonato intorno alle 11: ‘Se non hai impegni, vieni a pranzo da me?’; e nei primi tempi a Bologna, quando non possedeva ancora il televisore, era lui a venire a casa mia per vedere le partite di calcio, essendo appassionato del Milan. La musica, invece, più che una passione era la sua vita intera: tutte le energie le conservava per la musica e in funzione delle idee artistiche che voleva realizzare, perseguite a ogni costo, implacabile, ignorando ogni ostacolo, con fiducia e determinazione quasi surreali. I problemi economici non lo turbavano: se un’idea era valida, qualche sostenitore si sarebbe trovato. E aveva la forza di convincere tutti in estrema pacatezza: con un sorriso otteneva ogni cosa. Tanto carisma magnetico si trasmetteva poi anche al pubblico durante le esecuzioni".

Cosa potrebbe fare Bologna per la sua memoria?

"Si parlava di intitolargli un giardino di fianco a Santo Stefano, vicino a dove abitava. Almeno una targa commemorativa sul palazzo in cui è vissuto e morto sarebbe auspicabile".

Marco Beghelli