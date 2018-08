Bologna, 17 agosto 2018 – Il cantautore Claudio Lolli è morto questo pomeriggio. Bolognese, aveva 68 anni e si era imposto nel mondo del cantautorato impegnato dall’inizio degli anni ’70. Per Bologna era stato il cantore del ’77. Tra le sue canzoni più famose ‘Ho visto anche degli zingari felici’, ‘Borghesia’ e ‘Michel’. Lolli è stato anche scrittore e poeta, e, dagli anni ottanta, professore liceale.

Nella sua trentennale carriera, non ha però toccato solo temi politici, come, ad esempio, nella celeberrima "Borghesia". Nei circa 20 album incisi ha affrontato anche l'amicizia, la desolazione e la crisi (Un uomo in crisi.

Canzoni di morte. Canzoni di vita), temi sociali e culturali.

Nel 2017, dopo anni di silenzio, ha vinto la Targa Tenco nella categoria "Miglior disco dell'anno in assoluto" con l'album ''Il grande freddo'', oggetto di un crowdfunding lanciato via web.