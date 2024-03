Claudio Lolli, serata omaggio

Un omaggio a Claudio Lolli, cantautore bolognese scomparso nel 2018, andrà in scena giovedì sera alle 21 al Cinema Teatro Galliera. Con Danilo Tomasetta, storico sassofonista del cantante, e la voce di Chiara Campomori, saliranno sul palco anche alcune delle persone legate alla vita e alla carriera dell’artista. Da Roberto Costa, bassista che per anni ha affiancato Lucio Dalla e che ricorda "ho iniziato la mia carriera con Lolli, gli devo tutto", al sassofonista Alberto Pietropoli e il contrabbassista Felice Del Gaudio, che hanno avuto un ruolo importante nell’ultimo disco del cantante ’Il Grande freddo’, vincitore della Targa Tenco nel 2017, fino al chitarrista Mirco Menna e il fonico Domenico Meggiato. Anche Paolo Capodacqua, figura di spicco per la sua carriera, parteciperà: pur non potendo essere presente, due brani verranno suonati con la sua chitarra in sottofondo. "Negli ultimi anni si tende a dimenticare quanto la figura di Claudio sia stata fondamentale per la canzone d’autore: sentivo il bisogno di fare qualcosa per ricordarlo, tutti gli ospiti hanno condiviso con lui una parte di vita importante" commenta Danilo Tomasetta. Anche Francesco Guccini, manderà un videomessaggio. Guccini infatti presentò Lolli alla sua casa discografica, e da lì iniziò il suo successo. L’omaggio di dopodomani non è però l’unico progetto in cantiere: Roberto Costa e Danilo Tomasetta stanno infatti pensando di istituire un premio musicale, per i giovani cantautori, che porti il suo nome: "Abbiamo già contattato le istituzioni, pensiamo che sia uno dei modi migliori di prolungare nel tempo il suo ricordo; se tutto va bene in autunno quest’idea dovrebbe iniziare a concretizzarsi" concludono. Il biglietto d’ingresso costa 15 euro ed è possibile acquistarlo o in biglietteria al Cinema Teatro Galliera o solo su whatsapp al numero 3896055155.

Alice Pavarotti