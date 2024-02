Cleto Munari: unione perfetta tra arte e funzionalità

Arte e funzionalità. Parole chiave per l’artista di 93 anni, protagonista del mondo creativo internazionale con la mostra, in Galleria Cavour sino a domenica, ’Cleto Munari: 50 anni di visioni’. L’esposizione, curata da Daniela Brignone, attraverso la visione di una vasta produzione di originali mobili, tavoli, ceramiche, gioielli, orologi ed occhiali, pone in risalto il genio creativo di questo artista. L’architetto Carlo Scarpa, nel 1973, seppe subito riconoscere il tratto creativo dell’artista, veicolando la sua innovazione stilistica verso la progettualità nella direzione del designer industriale sperimentando forme e materiali diversi. Da quel momento Munari diventa un fiume in piena di idee che realizzerà assieme agli altri maestri dell’arte come Mimmo Paladino, Andy Warhol, Gae Aulenti, Ettore Sottsass, Alex Katz ed altri. Un tripudio di idee che si spalma su argenti dalle forme eleganti e pratiche come un servizio di posate, forse una delle produzioni alla quale è più affezionato. Per continuare con i gioielli, dove sperimenta forme inusuali e all’avanguardia, ma anche orologi. Un capitolo a parte, è rappresentato da tappeti e arredi come un mobile in oro, il tavolo ’Palafitte’ in cristallo che si poggia su eccentriche gambe colorate. Gli oggetti in mostra, che continuano anche al piano superiore di palazzo Vassè, comprendono una bellissima serie di sculture a vaso dipinte a mano. A conclusione, martedì 5, workshop con docenti e studenti dell’Accademia delle Belle Arti su ’Gioielli effimeri’, dove i ragazzi, realizzeranno gioielli e decorazioni.

Nicoletta Barberini Mengoli