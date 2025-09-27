Clienti molesti, bar chiuso per una settimana

Avventori molesti e caos a Santa Maria in Duno, frazione di Bentivoglio. È stato chiuso dai carabinieri, su disposizione del Questore di Bologna, un esercizio pubblico su via Santa Maria in Duno, il Caffè del Parco. Proprio nella giornata di giovedì i carabinieri della stazione di Bentivoglio hanno notificato al titolare dell’esercizio pubblico un decreto emesso dal Questore di Bologna che prevede la sospensione delle autorizzazioni e la somministrazione di cibi e bevande per sette giorni.

Il provvedimento è stato emesso ai sensi dell’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, per tutelare l’ordine pubblico. La proposta, presentata alla Questura di Bologna, è stata avanzata tempo fa dai carabinieri della locale stazione a seguito di una situazione troppo spesso fuori controllo nel bar di Santa Maria. Tanti, infatti, sono stati gli interventi dei militari, sia della stazione che del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Molinella, presso l’esercizio in questione. A portare a questi interventi dei militari svariate telefonate esasperate dei residenti in zona e, spesso, anche dei titolari stessi alle prese con avventori fuori controllo e aggressivi. I clienti dall’atteggiamento molesto, molti dei quali anche gravati da vari precedenti di polizia, si sono resi protagonisti, a più riprese, di schiamazzi, urla e litigi che hanno arrecato disturbo al vicinato. Questa situazione ha più volte costretto a richiedere l’intervento delle pattuglie.

Si è espressa, in merito, anche la sindaca di Bentivoglio, Alice Vecchi: "Il Caffè del Parco di Santa Maria in Duno può essere considerato a tutti gli effetti un presidio di frazione, uno dei pochi luoghi di aggregazione rimasti al di fuori del capoluogo. È frequentato da cittadine e cittadini di tutte le età, però è purtroppo innegabile che nel corso degli anni siano avvenute diverse segnalazioni a carico di alcuni frequentatori del locale per stati di ebbrezza e disturbo della quiete pubblica. Tengo a specificare che l’atto del Questore è rivolto al locale e non ai gestori dello stesso, per questo motivo è importante trovare una sinergia con i gestori e mettere in campo una serie di azioni che possano portare a una valorizzazione del luogo e riportarlo ad una connotazione di socialità per la nostra comunità, respingendo e contrastando invece quell’insieme di fenomeni e avvenimenti che hanno portato la Questura alla decisione di chiusura temporanea. Il tutto anche con l’aiuto della stazione locale dei carabinieri".

Zoe Pederzini