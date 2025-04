Clienti rissosi, bar chiuso per due settimane

Chiuso dai carabinieri su disposizione del Questore un esercizio pubblico di Bazzano, il Giardino Verde, ex Loto Rosso, di via Circonvallazione Nord. I militari della locale stazione della Valsamoggia hanno notificato, nella giornata del 24 aprile, al titolare dell’esercizio un decreto emesso dal Questore di Bologna che prevede la sospensione delle autorizzazioni per quindici giorni. Il provvedimento è stato emesso ai sensi dell’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, per tutelare l’ordine pubblico e fermare una situazione pericolosa che si era creata nel locale. Il Questore ha dunque autorizzato la sospensione dopo una serie di elementi raccolti e trasmessi dai carabinieri bazzanesi.

Tanti gli episodi che si sono verificati e che hanno portato alla sospensione dell’esercizio pubblico. Negli scorsi mesi, infatti, sia i carabinieri della stazione di Bazzano che i colleghi militari del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Borgo Panigale, sono intervenuti più volte nel locale. Troppo spesso è stato necessario, e non senza fatica per le forze dell’ordine, riportare la calma tra gli avventori, spesso nullafacenti e molti con precedenti di polizia, alle prese con liti e urla. In alcune occasioni le querelle tra gli avventori del bar, spesso anche sotto l’effetto di imponenti dosi di alcol, erano tali da creare disagio e paura tra i cittadini residenti in zona. Gli stessi abitanti di Bazzano più volte erano stati i primi a chiamare i carabinieri, a tarda notte o in serata, per chiedere di intervenire.

Le urla e gli schiamazzi erano tali da non riuscire a dormire e, al tempo stesso, l’alterazione psicofisica dei litiganti era tale da creare uno stato di angoscia a chi viveva nei pressi del bar. C’era chi, addirittura, aveva paura a rientrare a casa e di incappare in una lite o una rissa tra gli avventori. Una situazione già nota alla cronaca locale, trattandosi di un esercizio pubblico che in passato era già stato sottoposto a un’altra chiusura di 15 giorni, per motivi di ordine pubblico. La sospensione precedente era avvenuta nel febbraio 2024 per gli stessi motivi: il bar, infatti, era frequentato da pluripregiudicati e volti noti dello spaccio locale.

Zoe Pederzini