Clima e imprese, oggi il convegno

Il cambiamento climatico ha posto in evidenza l’urgenza con cui serve agire per attuare nuove strategie. Da questo e altri spunti prende vita il convegno ‘Cambiamento climatico e filiera delle imprese: infrastrutture e PMI nella transizione verde’, organizzato da IFAB (International Foundation Big Data and Artificial Intelligence for Human Development), oggi alle 15 al Dipartimento delle Arti (Salone Marescotti,

via Barberia 4). Presenti tra gli altri il governatore Stefano Bonaccini, l’assessore regionale al Lavoro Vincenzo Colla e Francesco Ubertini, presidente IFAB. Info: www.ifabfoundation.org.