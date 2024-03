Clima e rischio idrogeologico. Convegno alla Rocchetta Mattei

’Emilia-Romagna maggio 2023’ riflessioni sul futuro del territorio è il titolo del convegno sui cambiamenti climatici e il rischio idrogeologico, in programma oggi dalle 9 alla Rocchetta Mattei. Sono queste, in sintesi, le conclusioni a cui è giunta la commissione tecnico-scientifica incaricata dalla Regione di stilare un rapporto sugli eventi meteorologici estremi del 2023 e sulle conseguenti alluvioni. Elementi e considerazioni che consigliano, anziché una semplice riproposizione di modelli di intervento tipici del passato, di sviluppare percorsi di approfondimento tecnico-scientifico per avviare nuove modalità di intervento.